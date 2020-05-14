Радянська актриса Барбара Брильська висловилася про Володимира Путіна і анексії Криму

Своїми думками вона поділилася в інтерв'ю "Польському радіо".

"Це ясно – агресія за агресією. Путіну згадалися часи цариці Катерини, яка захопила Крим. А те, що Хрущов добре зробив, віддавши Крим Україні, – це не заважає йому... Я не вмію говорити про політику, я мало в цьому розбираюся... Але Путін – що тут говорити? – цар. Це наступний цар. Я люблю російський народ, але що спільного між ним і Путіним?" – сказала актриса.

За її словами, раніше вона непогано ставилася до президента РФ і вважала його сильним політиком.



"Для мене він був сильний, спортивний, а те, що бридкий, – це несуттєво, можна прикрити подушкою, правда ж? Він набагато молодший за мене, так що це, так би мовити, не мало ніякого значення... Але я, як і більшість росіян, дуже його любила. Тому що я часто бувала у Росії і знаю, що вони його люблять, вірять у нього", – зізналася Брильська.





За її словами, президент РФ Володимир Путін був не прав, окупувавши Крим і запропонувала його "покарати".

"Я його дуже любила - Путіна, - дуже. Він розірвав мені серце просто. Те, що він робить ... Можливо, в житті так і буває, що сильний виграє. Він не правий, я це знаю. Чуєш мене, Володю? На коліно і по попі", - сказала артистка.

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