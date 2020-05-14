Советская актриса Барбара Брыльска высказалась о Владимире Путине и аннексии Крыма

Своими мыслями она поделилась в интервью "Польскому радио".

"Это ясно – агрессия за агрессией. Путину вспомнились времена царицы Екатерины, которая захватила Крым. А то, что Хрущев хорошо сделал, отдав Крым Украине, – это не мешает ему... Я не умею говорить о политике, я мало в этом разбираюсь... Но Путин – что тут говорить? – царь. Это следующий царь. Я люблю русский народ, но что общего между ним и Путиным?" – сказала актриса.

По ее словам, ранее она неплохо относилась к президенту РФ и считала его сильным политиком.



"Для меня он был сильный, спортивный, а то, что гадкий, – это несущественно, можно прикрыть подушкой, правда же? Он намного моложе меня, так что это, так сказать, не имело никакого значения... Но я, как и большинство россиян, очень его любила. Потому что я часто бывала в России и знаю, что они его любят, верят в него", – призналась актриса.





Кроме того, она присоединение Крыма РФ она признала - "аннексией" и отказалась посещать оккупированный полуостров.

По ее словам, президент РФ Владимир Путин был не прав.

Напомним, Джигарханян в реанимации, врачи спасают легенду кино: что произошло.

Как сообщала Politeka, Джигарханян поставил на место Путина народной пословицей: "Один дурак...".