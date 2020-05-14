Лідер рок-групи "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка розповів про ситуацію в Україні

Так, він заявив, що в нинішній ситуації в Україні патріотизм — це засіб виживання.

Про це музикант заявив у 2016 році для журналістів латвійського видання Delfi. Артист зізнався, що його патріотична позиція довгий час була частиною іміджу.

"Але вона не надумана – щира, я 20 років її тримаюся. Тепер і Україна дозріла до розуміння, що патріотизм у наш час – засіб виживання. Заклики із серії "давайте будемо толерантні", "Україна — батьківщина багатьох народів" звучать красиво, але без патріотизму ми просто зникнемо", зазначив Олег Скрипка.

Музикант поділився, що його діти хотіли б жити у Львові, бо там вони можуть розмовляти українською мовою.

"Але, з точки зору професії, я не можу собі дозволити жити у Львові – мені треба перебувати в столиці", — зізнався артист.

За словами Скрипки, у Києві носії української мови перебувають в агресивному середовищі.

"Сьогодні ситуація катастрофічна: українці вимирають... Наприклад, ти відправляєш дітей в українську школу, де уроки ведуться українською мовою, а на перервах переважна більшість дітей і вчителів спілкуються російською", зазначив артист.

Олег Скрипка вважає, що це пов'язано з тим, що книг українською мовою катастрофічно мало, а по радіо та ТБ майже немає пісень українською.

"Потрібен дітям тренер по самбо або з гімнастики – вони всі ведуть заняття російською мовою. Тобто, в столиці своєї країни ми, українці, перебуваємо в гетто. І ні один правитель або чиновник це питання ніколи не вирішував", — резюмував Скрипка.

Нагадаємо, що Ліна Костенко та Олег Скрипка жорстко обложили президента: «політична біжутерія не потрібна».

Як повідомляла Politeka, Кондратюк різко висловився про примирення Росії та України: "не Можна ніяк".

Також Politeka писала, Скрипка розповів про головне розчарування українців.