Лидер рок-группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка рассказал о ситуации в Украине
Так, он заявил, что в нынешней ситуации в Украине патриотизм — это средство выживания.
Об этом музыкант заявил в 2016 году для журналистов латвийского издания Delfi. Артист признался, что его патриотическая позиция долгое время была частью имиджа.
Скандальная Бузова в кожаном боди и на мотоцикле взбудоражила образом: "Слишком сильно"
Дерзкий внук Пугачевой не сдержался и устроил разборки, досталось даже бабушке: "У вас психические проблемы..."
Денег не хватает, в Кабмине раскрыли масштабные проблемы с пенсиями: "Сократится на..."
Блондинка из "Квартал 95" согнулась вдвое и дико потрясла своими "булочками": "Ну, сумасшедшая..."
"Но она не надуманная – искренняя, я 20 лет ее держусь. Теперь и Украина созрела до понимания, что патриотизм в наше время – средство выживания. Призывы из серии, "давайте будем толерантны", "Украина — родина многих народов" звучат красиво, но без патриотизма мы попросту исчезнем", — отметил Олег Скрипка.
Музыкант поделился, что его дети хотели бы жить во Львове, потому что там они могут разговаривать на украинском языке.
"Но, с точки зрения профессии, я не могу себе позволить жить во Львове – мне надо находиться в столице", — признался артист.
По словам Скрипки, в Киеве носители украинского языка находятся в агрессивной среде.
"Сегодня ситуация катастрофическая: украинцы вымирают... Например, ты отправляешь детей в украинскую школу, где уроки ведутся на украинском языке, но на переменах подавляющее большинство детей и учителей общаются на русском", — отметил артист.
Олег Скрипка считает, что это связано с тем, что книг на украинском языке катастрофически мало, а по радио и на ТВ почти нет песен на украинском.
"Нужен детям тренер по самбо или по гимнастике – они все ведут занятия на русском языке. То есть, в столице своей страны мы, украинцы, находимся в гетто. И ни один правитель или чиновник этот вопрос никогда не решал", — резюмировал Скрипка.
Напомним, что Лина Костенко и Олег Скрипка жестко осадили президента: «политическая бижутерия не нужна».
Как сообщала Politeka, Кондратюк резко высказался о примирении России и Украины: "Нельзя никак".
Также Politeka писала, Скрипка поведал о главном разочаровании украинцев.