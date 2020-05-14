Лидер рок-группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка рассказал о ситуации в Украине

Так, он заявил, что в нынешней ситуации в Украине патриотизм — это средство выживания.

Об этом музыкант заявил в 2016 году для журналистов латвийского издания Delfi. Артист признался, что его патриотическая позиция долгое время была частью имиджа.

"Но она не надуманная – искренняя, я 20 лет ее держусь. Теперь и Украина созрела до понимания, что патриотизм в наше время – средство выживания. Призывы из серии, "давайте будем толерантны", "Украина — родина многих народов" звучат красиво, но без патриотизма мы попросту исчезнем", — отметил Олег Скрипка.

Музыкант поделился, что его дети хотели бы жить во Львове, потому что там они могут разговаривать на украинском языке.

"Но, с точки зрения профессии, я не могу себе позволить жить во Львове – мне надо находиться в столице", — признался артист.

По словам Скрипки, в Киеве носители украинского языка находятся в агрессивной среде.

"Сегодня ситуация катастрофическая: украинцы вымирают... Например, ты отправляешь детей в украинскую школу, где уроки ведутся на украинском языке, но на переменах подавляющее большинство детей и учителей общаются на русском", — отметил артист.

Олег Скрипка считает, что это связано с тем, что книг на украинском языке катастрофически мало, а по радио и на ТВ почти нет песен на украинском.

"Нужен детям тренер по самбо или по гимнастике – они все ведут занятия на русском языке. То есть, в столице своей страны мы, украинцы, находимся в гетто. И ни один правитель или чиновник этот вопрос никогда не решал", — резюмировал Скрипка.

Напомним, что Лина Костенко и Олег Скрипка жестко осадили президента: «политическая бижутерия не нужна».

Как сообщала Politeka, Кондратюк резко высказался о примирении России и Украины: "Нельзя никак".

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