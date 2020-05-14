Співачка Алла Пугачова засудила дії російських властей

За її словами, РФ чекає міжнародна ізоляція, яка буде тільки посилюватися, передає "Диалог.UA" з посиланням на російські ЗМІ.

"Нам потрібне оновлення. Уряд (РФ - ред.) зараз діє в інтересах олігархів, а не простих росіян. Навіть представники шоу-бізнесу страждають від цього. Через санкції багато не можуть виїхати в інші країни", - зазначила співачка.

Крім того, РФ вибрала неправильний курс, який передбачає посилення оборонного потенціалу.

"Все це звичайна показуха", - заявила співачка, додавши, що на Росію ніхто не нападе.

Раніше радянський, російський і вірменський актор Армен Джигарханян не побоявся відкрито звернутися до президента РФ.

Він згадав, як під час зйомок у документальному фільмі про Нурсултана Назарбаєва зустрівся з Володимиром Путіним.

"Я йому сказав: "Росія – погана країна, тому що ви один нею керуєте". Знайшов в собі нахабство це сказати. Путін – глава держави, але крім його думки є друге, третє, навіть четверте! А сьогодні виходить, що ми всі, вибачте за грубість, стали раком і повторюємо: "Нехай Путін буде хорошим", - заявив актор.

Нагадаємо, легендарного артиста відвезли в лікарню у важкому стані.

Як повідомляла Politeka, колишня дружина Джигарханяна отримала вирок.

Також Politeka писала, що догляд Караченцова підкосила Джигарханяна.