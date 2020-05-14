Певица Алла Пугачева осудила действия российских властей

По ее словам, РФ ждет международная изоляция, которая будет только усиливаться, передает "Диалог.UA" со ссылкой на российские СМИ.

"Нам требуется обновление. Правительство (РФ - ред.) сейчас действует в интересах олигархов, а не простых россиян. Даже представители шоу-бизнеса страдают от этого. Из-за санкций многие не могут выехать в другие страны", - отметила певица.

Кроме того, РФ выбрала неправильный курс, который подразумевает собой усиление оборонного потенциала.

"Все это обыкновенная показуха", - заявила певица, добавив, что на Россию никто не нападет.

Ранее советский, российский и армянский актер Армен Джигарханян не побоялся открыто обратится к президенту РФ.

Он вспомнил, как во время съемок в документальном фильме о Нурсултане Назарбаеве встретился с Владимиром Путиным.

"Я ему сказал: "Россия – плохая страна, потому что вы один ею руководите". Нашел в себе наглость это сказать. Путин – глава государства, но кроме его мнения есть второе, третье, даже четвертое! А сегодня получается, что мы все, простите за грубость, стали раком и повторяем: "Пусть Путин будет хорошим", - заявил актер.

Напомним, легендарного артиста увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщала Politeka, бывшая жена Джигарханяна получила приговор.

Также Politeka писала, что уход Караченцова подкосил Джигарханяна.