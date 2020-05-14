Американська актриса українського походження Віра Фарміга поділилася своїм ставленням до подій в Україні

Під час шоу Девіда Леттермана вона жорстко відгукнулася про дії російського президента Володимира Путіна, повідомляє портал vidia.org.

" Мені не подобається те, що відбувається в Україні. В українській мові є багато приказок, зокрема, "Не чіпай г*вно – смердіти не буде ". Путін повністю контролює український бізнес", - зазначила актриса в 2014 році.

Вона також додала, що їй зовсім не подобається те, що відбувається в Україні.

"Я не вірю в казки, що все це - заради миру, заради суспільства. Там (на Донбасі - ред.) озброєні солдати, які, фактично, відбирають землю. І це ненормально", - сказала вона.

Раніше ми повідомляли, що голлівудський актор Джон Малкович розповів, що в Голлівуді і в США мало знають про Україну і в цілому про війну проти РФ.

За його слова, там навіть не знають, що відбувається в Україні.



"протягом цих років Україна залишається білою плямою, як ніби її хтось стер з карти. В мізках голлівудського спільноти – Трамп і російський змову. В цьому році я двічі намагався говорити з ними про Україну. Ніхто не хоче про це говорити", - запевняє актор.

Крім того, він підкреслив, що невідомими в США є і події Евромайдана.

Як повідомляла Politeka, Охлобистін висловився про Україну після скандального відео.

Також Politeka писала, російський актор порушив державний кордон України.