Американская актриса украинского происхождения Вера Фармига поделилась своим отношением к происходящему в Украине
Во время шоу Дэвида Леттермана она жестко отозвалась о действиях российского президента Владимира Путина, сообщает портал vidia.org.
" Мне не нравится то, что происходит в Украине. В украинском языке есть много поговорок, в частности, "Не трогай г*вно – вонять не будет ". Путин полностью контролирует украинский бизнес", - отметила актриса в 2014 году.
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Она также добавила, что ей совершенно не нравится то, что происходит в Украине.
"Я не верю в сказки, что все это - ради мира, ради общества. Там (на Донбассе - ред.) вооруженные солдаты, которые, фактически, отбирают землю. И это ненормально", - сказала она.
Ранее мы сообщали, что голливудский актер Джон Малкович рассказал, что в Голливуде и в США мало знают об Украине и в целом о войне против РФ.
По его слова, там даже не знают, что происходит в Украине.
"На протяжении этих лет Украина остается белым пятном, как будто ее кто-то стер с карты. В мозгах голливудского сообщества – Трамп и российский сговор. В этом году я дважды пытался говорить с ними об Украине. Никто не хочет об этом говорить", - уверяет актер.
Кроме того, он подчеркнул, что неизвестными в США являются и события Евромайдана.
Как сообщала Politeka, Охлобыстин высказался об Украине после скандального видео.
Также Politeka писала, российский актер нарушил государственную границу Украины.