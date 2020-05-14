Це вже ні в які рамки не лізе

Радянський і російський кінорежисер Микита Міхалков зробив скандальну заяву про Крим

Так, він заявив, що аннексований Крим "заслужив вважатися Росією споконвіку".

Дану заяву він зробив на прес-конференції 2017 року в окупованій Ялті, передає Крыминформ.

Він висловив упевненість, що "мине час, і всім стане зрозуміло, що не могло і не повинно бути інакше". Тому що, за його словами, "Крим заслужив вважатися Росією споконвіку".

"І мені здається, що це стає зрозумілим тим людям, хто не зашорений і не переляканий, хто не боїться у себе вдома в демократичних країнах опинитися під репресіями або внутрішніми санкціями", – заявив Міхалков.

Також раніше повідомлялося, що Микита Міхалков висловився про конфлікт між Україною і Росією, а також звинуватив нашу країну у всіх гріхах.

На його думку, українці більше ніколи не захочуть стати "братнім народом" з росіянами, що є прямою загрозою "російського світу".

"Нам завжди здавалося, що це само собою розсмокчеться. Здавалося, Україна – ну куди вони подінуться? А вони працювали – в Україні виховувалося покоління людей, які вже ніколи не повернуться в братство зі слов'янським російським народом", – запевнив він.

Нагадаємо, скандальний Міхалков дорікнув "невдячних" українців

Як повідомляла Politeka, очманілий Міхалков зібрався силою "повернути українців", на межі божевілля.

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