Это уже ни в какие рамки не лезет

Советский и российский кинорежиссёр Никита Михалков сделал скандальное заявление о Крыме

Так, он заявил, что аннексированный Крым "заслужил считаться Россией испокон веков".

Данное заявление он сделал на пресс-конференции 2017 года в оккупированной Ялте, передает Крыминформ.

Он выразил уверенность, что "пройдет время и всем станет понятно, что не могло и не должно быть иначе". Потому что, по его словам, "Крым заслужил считаться Россией испокон веков".

"И мне кажется, что это становится понятным тем людям, кто не зашорен и не испуган, кто не боится у себя дома в демократических странах оказаться под репрессиями или внутренними санкциями", – заявил Михалков.

Также ранее сообщалось, что Никита Михалков высказался о конфликте между Украиной и Россией, а также обвинил нашу страну во всех грехах.

По его мнению, украинцы больше никогда не захотят стать "братским народом" с россиянами, что является прямой угрозой "русскому миру".

"Нам всегда казалось, что это само собой рассосется. Казалось, Украина – ну куда они денутся? А они работали – в Украине воспитывалось поколение людей, которые уже никогда не вернутся в братство со славянским русским народом", – заверил он.

Напомним, скандальный Михалков упрекнул "неблагодарных" украинцев.

Как сообщала Politeka, очумевший Михалков собрался силой "вернуть украинцев", безумие на пределе.

Также Politeka писала, что скандальный Михалков "предрек" Украине пугающее будущее.