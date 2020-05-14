Народний артист Тарас Петриненко висловився про майбутнє України



Його слова наводить День.Киев.ua.

"Я все-таки чекаю, коли здохне «совок» у головах українців. Нехай і болісно, але це треба пережити. Оскільки сьогодні на шальках терезів знаходяться загальнолюдські цінності, які ми в собі або розвинемо, або втратимо", - зазначив він.

Крім того, Петриненко впевнений, що РФ домагається зникнення України.

"Йдеться про цивілізаційний вибір. Не хочу забирати хліб у футурологів, але для нас, українців, це — справжній челендж: Україна чи постане в якомусь оновленому сенсі, апгрейд-версії, або зовсім зникне. Саме останнього усіляко домагається наш північний сусід (Росія - ред.). На це спокійно дивитися я не можу. Поки громадськість не усвідомлює, що, в кінцевому підсумку, від неї залежить доля Батьківщини, толку не буде", - уклав він.

Раніше в одному з інтерв'ю, співак закликав проукраїнськи налаштованих жителів окупованих міст Донбасу виїхати в Україну.

Водночас, він вважає, що діалог з жителями Донбасу недоречний.

"Зараз починаються такі ігри, як “давайте приймемо”, “почуйте Донбас”. Я хочу знати, що саме там можна почути? Давайте станемо знову СРСР? Для мене особисто це неприпустимо. І чому ми повинні слухати Донбас, а Донбас не повинен слухати більшість України?", - обурився він.

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