Народный артист Тарас Петриненко высказался о будущем Украины



Его слова приводит День.Киев.ua.

"Я все-таки жду, когда подохнет «совок» в головах украинцев. Пусть и болезненно, но это следует пережить. Поскольку сегодня на чашах весов находятся общечеловеческие ценности, которые мы в себе или разовьем, или потеряем", - отметил он.

Кроме того, Петриненко уверен, что РФ добивается исчезновения Украины.

"Идет речь о цивилизационном выборе. Не хочу забирать хлеб у футурологов, но для нас, украинцев, это — настоящий челендж: Украина или предстанет в каком-то обновленном смысле, апгрейд-версии, или совсем исчезнет. Именно последнего всячески добивается наш северный сосед (Россия - ред.). На это спокойно смотреть я не могу. Пока общественность не осознает, что, в конечном итоге, от нее зависит судьба Родины, толку не будет", - заключил он.

Ранее в одном из интервью, певец призвал проукраински настроенных жителей оккупированных городов Донбасса выехать в Украину.

В то же время, он считает, что диалог с жителями Донбасса неуместен.

"Сейчас начинаются такие игры, как “давайте примем”, “услышьте Донбасс”. Я хочу знать, что именно там можно услышать? Давайте станем снова СССР? Для меня лично это недопустимо. И почему мы должны слушать Донбасс, а Донбасс не должен слушать большинство Украины?", - возмутился он.

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