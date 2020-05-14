Російський телеведучий Максим Галкін заступився за Україну і висміяв президента Володимира Путіна

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість обурився пропагандою в Росії під час свого виступу в Новосибірську в 2019 році (щоб подивитися відео, скрольте вниз).

Максим Галкін звернув увагу, що російські ЗМІ та політики постійно акцентують увагу на Україну і її проблеми. Гуморист заявив, що росіянам потрібно вирішувати проблеми своєї країни, а не заглядати до сусідів.

"Весь час розповідають про Україну. Мене вже так це дістало — я ж не в Україні живу! Що ви мені весь час про неї розповідаєте? Ви нам розкажіть про нас. Таке враження, що у нас все налагодилося і залишилося тільки українцям допомогти", - висловився Максим Галкін.

Телеведучий також звернув увагу, що російські ЗМІ повернулися до радянськими принципами роботи. Вони буквально нав'язують глядачам свою думку і не дають простору для аналізу.

"У нас, з точки зору телебачення, радянські часи повернулися. В гіршому сенсі слова, тому що нам не дають часу обміркувати. Розжовують відразу, кажуть: це вороги, це ви — туди, ви — сюди. Ми сидимо, боїмося, що нам дадуть коліном в щелепу", - зазначив артист.

Максим Галкін також різко висловився про Володимира Путіна, який править Росією вже майже 20 років. Гуморист висміяв той факт, що російський президент так відчайдушно тримається за владу, тоді як у всьому світі глави держав регулярно змінюються.

"Звичайно, йому нудно з цими світовими лідерами, які кожні чотири роки змінюються, наївні люди. У нас вже ціле покоління людей народилося, які не знають, що є інший президент, вони думають, що це посада так називається — Путін", — іронічно підкреслив Галкін.

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