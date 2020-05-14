Российский телеведущий Максим Галкин вступился за Украину и высмеял президента Владимира Путина

Как сообщает Politeka.net, знаменитость возмутился пропагандой в России во время своего выступления в Новосибирске в 2019 году (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).

Максим Галкин обратил внимание, что российские СМИ и политики постоянно акцентируют внимание на Украине и ее проблемах. Юморист заявил, что россиянам нужно решать проблемы своей страны, а не заглядывать к соседям.

"Все время рассказывают про Украину. Меня уже так это достало — я же не в Украине живу! Что вы мне все время про нее рассказываете? Вы нам про нас расскажите. Такое впечатление, что у нас все наладилось и осталось только украинцам помочь", - высказался Максим Галкин.

Телеведущий также обратил внимание, что российские СМИ вернулись к советским принципам работы. Они буквально навязывают зрителям свое мнение и не дают простора для анализа.

"У нас, с точки зрения телевидения, советские времена вернулись. В худшем смысле слова, потому что нам не дают времени обмозговать. Разжёвывают сразу, говорят: это враги, это нет, вы — туда, вы — сюда. Мы сидим, боимся, что нам дадут коленом в челюсть", - отметил артист.

Максим Галкин также едко высказался о Владимире Путине, который правит Россией уже почти 20 лет. Юморист высмеял тот факт, что российский президент так отчаянно держится за власть, тогда как во всем мире главы государств регулярно меняются.

"Конечно, ему скучно с этими мировыми лидерами, которые каждые четыре года меняются, наивные люди. У нас уже целое поколение людей родилось, которые и не знают, что есть другой президент, они думают, что это должность так называется — Путин", — иронично подчеркнул Галкин.

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