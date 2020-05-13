Українці і росіяни ніколи не були нацією, а в погіршенні відносин між країнами винен Володимир Путін

Таку думку в ефірі радіостанції "Ехо Москви" озвучив російський історик і філософ Ігор Чубайс.

За його словами, винні у конфлікті між Україною і РФ повністю лежить на плечах Кремля, а президент Володимир Путін одноосібно віддав наказ про вторгнення.

"Ну, звичайно, Кремль. Однозначно абсолютно. Тому що Україна – це не колонія. Не можна вводити туди війська. Мені важко уявити, щоб Путін був проти війни в Україні, а його змусили, змусили, йому подітися нікуди… Путін несе відповідальність за війну з Україною поза всяким сумнівом. Я так вважаю. Тому що у нас вертикаль влади, тому що у нас є президент, він верховний головнокомандувач, тому що він сам говорив, що з Криму у нього всі були опонентами", - зазначив філософ.

Крім того, відповідаючи на питання, чи є українці і росіяни однією нацією, філософ підкреслив, що це не так.

"У нас не вивчають українську мову, його навіть в Криму не вивчають… Це спосіб стерти українців. Це різні національності, різні мови. Дуже близькі, але різні, не однакові. Хоча у свій час ще Бісмарк сказав, що діалект відрізняється від мови тим, що у мови є своя армія і своя поліція. Тобто якщо є держава, то це люксембурзька мова та німецька", - уклав він.



Раніше, в одному з інтерв'ю Чубайс заявив, що визнання президента РФ про те, що він вважає українців "братнім" народом викликає сумнів.

"От цікаво, якщо Путін каже, що Україна і Росія — братський народ, тоді що російські війська роблять у Донбасі, чому йде війна, а Крим став частиною РФ? Ми ж братський народ, на його думку", - зазначив він.

Крім того, він упевнений, що Путін набагато більше стурбований захистом російськомовного населення в Україні, ніж проблемами очолюваної ним країни.

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