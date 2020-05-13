Украинцы и россияне никогда не были одной нацией, а в ухудшении отношений между странами виноват Владимир Путин

Такое мнение в эфире радиостанции "Эхо Москвы" озвучил российский историк и философ Игорь Чубайс.

По его словам, вина в конфликте между Украиной и РФ полностью лежит на плечах Кремля, а президент Владимир Путин единолично отдал приказ о вторжении.

"Ну, конечно, Кремль. Однозначно абсолютно. Потому что Украина – это не колония. Нельзя вводить туда войска. Мне трудно представить, чтобы Путин был против войны в Украине, а его заставили, вынудили, ему деться некуда… Путин несет ответственность за войну с Украиной вне всякого сомнения. Я так считаю. Потому что у нас вертикаль власти, потому что у нас есть президент, он верховный главнокомандующий, потому что он сам говорил, что по Крыму у него все были оппонентами", - отметил философ.

Кроме того, отвечая на вопрос, являются ли украинцы и россияне одной нацией, философ подчеркнул, что это не так.

"У нас не изучают украинский язык, его даже в Крыму не изучают… Это способ стереть украинцев. Это разные национальности, разные языки. Очень близкие, но разные, не одинаковые. Хотя в свое время еще Бисмарк сказал, что диалект отличается от языка тем, что у языка есть своя армия и своя полиция. То есть если есть государство, то это люксембургский язык и немецкий", - заключил он.



Ранее, в одном из интервью Чубайс заявил, что признание президента РФ о том, что он считает украинцев "братским" народом вызывает сомнение.

"Вот интересно, если Путин говорит, что Украина и Россия — братский народ, тогда что российские войска делают в Донбассе, почему идёт война, а Крым стал частью РФ? Мы же братский народ, по его мнению", - отметил он.

Кроме того, он уверен, что Путин гораздо больше обеспокоен защитой русскоязычного населения в Украине, чем проблемами возглавляемой им страны.

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