Українська співачка Оля Полякова розповіла про конфлікт зі Світланою Лободою

Під час розмови по душам з дизайнером Андре Таном і гри "Правда або дія" артистка проговорилася про гучний скандал зі Світланою Лободою. Відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі "Королеви ночі" (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Як виявилося їх конфлікт стався під час церемонії нагородження премією від відомого українського глянцю "Viva! Найкрасивіші-2013".

Тоді Оля виступила в ролі ведучої. Вона згадала, що тільки народила молодшу доньку Алісу, і їй складно було запам'ятати текст, тому вона багато імпровізувала на сцені. Співведучим Суперблондинки був російський шоумен Іван Ургант.

Тим не менш, Лобода образилася на слова колеги, вона неправильно витлумачила вираження і не на жарт розлютилася.

"Я оголошувала Світлану Лободу. І у мене в тексті було написано: "Найголосистіша співачка сучасності". Ну що тут такого? Після концерту вона розбурхала тирадою і написала у себе на сторінці, що я "шалена кобилиця". І ми почали сваритися з нею інтерв'ю. Коли мене запитували про неї, про цей конфлікт, що я жартувала, а вона конкретно якусь пургу на мене гнала", - розповіла співачка.

Оля каже, що цей публічний скандал тривав близько року. Зірки поливали брудом один одного в соціальних мережах і в телевізійних програмах, проте потім все ж таки помирилися.

"Коли вона назвала мене "шаленою кобилицею", я виставила відео в Instagram, зняла свої ноги, коли я плаваю у ванній, і написала: "Яка ж я кобилиця? Я русалка!" Це був публічний скандал і він тривав близько року. Ми обс*рали один одного в мережах і по телевізору. Це було дуже весело. Потім ми зі Свєтою сто разів помирилися", - повідомила вона.

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