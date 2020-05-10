Украинская певица Оля Полякова рассказала о конфликте со Светланой Лободой

Во время разговора по душам с дизайнером Андре Таном и игры "Правда или действие" артистка проговорилась о громком скандале со Светланой Лободой. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале "Королевы ночи" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Как оказалось их конфликт случился во время церемонии награждения премией от известного украинского глянца "Viva! Самые красивые-2013".

Тогда Оля выступила в качестве ведущей. Она вспомнила, что только родила младшую дочь Алису, и ей сложно было запомнить текст, поэтому она много импровизировала на сцене. Соведущим Суперблондинки был российский шоумен Иван Ургант.

Тем не менее, Лобода обиделась на слова коллеги, она превратно истолковала выражение и не на шутку разозлилась.

"Я объявляла Светлану Лободу. И у меня в тексте было написано: "Самая голосистая певица современности". Ну что тут такого? После концерта она разризилась тирадой и написала у себя на странице, что я "бешеная кобылица". И мы начали ругаться с ней в интервью. Когда меня спрашивали о ней, об этом конфликте, я что-то шутила, а она конкретно какую-то пургу на меня гнала", - рассказала певица.

Оля говорит, что этот публичный скандал длился около года. Звезды поливали грязью друг друга в социальных сетях и в телевизионных программах, однако затем все же помирились.

"Когда она назвала меня "бешенной кобылицей", я выставила видео в Instagram, сняла свои ноги, когда я плаваю в ванной, и написала: "Какая же я кобылица? Я русалка!" Это был публичный скандал и он длился около года. Мы обс*рали друг друга в сетях и по телевизору. Это было очень весело. Потом мы со Светой сто раз помирились", - сообщила она.

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