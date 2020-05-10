Шестирічна дочка Алли Пугачової Ліза Галкіна показала в мережі, як зіркова родина відсвяткувала День Перемоги

На своїй сторінці в Instagram дівчинка опублікувала знімок, на якому вона позує разом з братом Гаррі і матір'ю. При цьому на дітей – пілотки і георгіївські стрічки, а Алла Пугачова марширує слідом за ними, передає Politeka.net.

У мережі відразу ж звернули увагу на те, як неприродно виглядає обличчя Примадонни російської естради, про що поспішили написати в коментарях, порадивши поменше фотошопити своє зображення. Також серед маси привітань були і ті, хто засудив побачене, написавши, що діти з дитинства йдуть шляхом Путіна.

«Обличчя маска, перестаралися», «Навіщо фотошоп?», «Перемістили з музею мадам Тюссо», «Алла, як воскова», «Не треба, так сильно фотошопити, обличчя не природні», «Соромно йти шляхом Путіна з дитинства», «Прабабуся з правнуками», – пишуть у коментарях.

Відзначимо, що дівчинка досить активно веде свій акаунт, радуючи фанатів новими фото і відео з життя свого і брата Гаррі. На її сторінку вже підписані 674 тисячі людей, які з цікавістю стежать за Лізою.

Раніше ми писали, що, сидячи на карантині, кмітлива дівчинка знайшла спосіб, як себе розважити. Вона облаштувала собі «будиночок». А щоб потрапити в нього, потрібно «потягнути за мотузку», про що свідчить оголошення, написане дитячою рукою, при вході в цю диво-споруду.

«Мила і кохана Ліза 😍❤️», - йдеться під фото.

Нагадаємо, що у мережі з'явилося пророцтво Пугачової про свою незвичайну дочку Лізу, фото: "Це ж копія...".

Як повідомляла Politeka, Галкін засвітив розкішний замок Пугачової на відео з дочкою: "Не знав, що вона...".