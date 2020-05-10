Шестилетняя дочь Аллы Пугачевой Лиза Галкина показала в сети, как звездная семья отпраздновала День Победы

На своей странице в Instagram девочка опубликовала снимок, на котором она позирует вместе с братом Гарри и матерью. При этом на детях – пилотки и георгиевские ленточки, а Алла Пугачева марширует следом за ними, передает Politeka.net.

В сети сразу же обратили внимание на то, как неестественно выглядит лицо Примадонны российской эстрады, о чем поспешили написать в комментариях, посоветовав поменьше фотошопить свое изображение. Также среди массы поздравлений были и те, кто осудил увиденное, написав, что дети с детства идут по пути Путина.

«Лицо маска, перестарались», «Зачем фотошоп?», «Переместили из музея мадам Тюссо», «Алла, как восковая», «Не надо, так сильно фотошопить, лица не естественные», «Стыдно идти путём Путина с детства», «Прабабушка с правнуками», – пишут в комментариях.

Отметим, что девочка довольно активно ведет свой аккаунт, радуя фанатов новыми фото и видео из жизни своей и брата Гарри. На ее страницу уже подписаны 674 тысячи человек, которые с интересом следят за Лизой.

Ранее мы писали, что, сидя на карантине, смышленая малышка нашла способ, как себя развлечь. Она обустроила себе «домик». А чтобы попасть в него, нужно «потянуть за веревку», о чем гласит объявление, написанное детской рукой, при входе в это чудо-сооружение.

«Милая и любимая Лиза 😍❤️», - говорится под фото.

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