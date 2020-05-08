Співак не знає, як себе тепер поводити в Криму

Російський співак Сергій Лазарєв заявив, що для нього Крим це Україна

Російський співак і екс-суддя шоу "Голос країни" Сергій Лазарєв підтримав українців і заявив, що чудово розуміє їх.

В інтерв'ю Каті Осадчій Лазарєв відверто заявив, що для нього Крим був і залишається українським. Саме тому, за словами Сергія, він не став брати участь у масових концертах російських зірок, які часто проходять в Криму.

Про це він розповів в інтерв'ю "Світського життя".

«Для мене Крим – не Росія. Вся ця спільна радість з приводу нібито повернення АРК до Росії – я всієї цієї ейфорії не поділяю. Я вже так звик, що я приїжджаю в Ялту – це Україна. Мені пропонували виступити в Криму, але я відмовився. Я не знаю, як мені себе вести», – відповів він на питання Осадчої з приводу анексії Криму.

Незабаром в мережі з'явилося нове інтерв'ю співака – цього разу для російського видання. Сергій Лазарєв був помітно збентежений і на прохання журналістів прокоментувати свої висловлювання про Крим відповів вже не так радикально.

У той же час Сергій Лазарєв заявив, що має право висловлювати власну думку і від слів про Крим відмовлятися не має наміру.

«Я сказав чесно, так, як вважаю особисто я. Тридцять років я жив з думкою, що Крим – це Україна. Я належу до молодого покоління, яке не пам'ятає, що у 54-му році Хрущов передав Крим Україні. Для мене в пам'яті це ще Україна. Зараз, коли це вже Росія, я там не був, тому про свої враження поки сказати не можу. Я так відповів і готовий підтвердити ці слова, але тільки контекст і залишок моєї фрази трохи перевернув сенс», – додав артист.

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