Певец не знает, как себя теперь вести в Крыму

Российский певец Сергей Лазарев заявил, что для него Крым это по-прежнему Украина

Российский певец и экс-судья шоу "Голос країни" Сергей Лазарев поддержал украинцев и заявил, что прекрасно понимает их.

В интервью Кате Осадчей Лазарев откровенно заявил, что для него Крым был и остается украинским. Именно поэтому, по словам Сергея, он не стал участвовать в массовых концертах российских звезд, которые часто проходят в Крыму.

Об этом он рассказал в интервью "Светской жизни".

«Для меня Крым – не Россия. Вся эта общая радость по поводу якобы возврата АРК к России – я всей этой эйфории не разделяю. Я уже так привык, что я приезжаю в Ялту – это Украина. Мне предлагали выступить в Крыму, но я отказался. Я не знаю, как мне себя вести», – ответил Лазарев на вопрос Осадчей по поводу аннексии Крыма.

Вскоре в сети появилось новое интервью певца – в этот раз для российского издания. Сергей Лазарев был заметно смущен и на просьбу журналистов прокомментировать свои высказывания о Крыме ответил уже не так радикально.

В то же время Сергей Лазарев заявил, что имеет право высказывать собственное мнение и от слов о Крыме отказываться не намерен.

«Я сказал честно, так, как считаю лично я. Тридцать лет я жил с мыслью, что Крым – это Украина. Я принадлежу к молодому поколению, которое не помнит, что в 54-ом году Хрущев передал Крым Украине. Для меня в памяти это еще Украина. Сейчас, когда это уже Россия, я там не был, поэтому о своих впечатлениях пока сказать не могу. Да, я так ответил и готов подтвердить эти слова, но только контекст и остаток моей фразы немного перевернул смысл», – добавил артист.

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