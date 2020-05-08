Російський актор Василь Лановий пояснив погіршення відносин між Україною і Росією

За його словами, в цьому замішані США і він сильно переживає за це.

"Те, що сьогодні в українсько-російських відносинах відбувається, викликає в мені неймовірний біль: кілька років Україна смішить весь світ, і мені як хохлу це гірко. Ні для кого не секрет, що режисерами тут виступають Сполучені Штати, так хіба можу я змиритися з тим, що мої земляки стають слугами, пішаками в руках американців? Боюся навіть думати про те, чим це загрожує обернутися в майбутньому", - заявив актор.

Водночас він упевнений, що "це марення скоро закінчиться, воно не може тягнутися довго".



Варто відзначити, що актор свято вірить нібито Російська Федерація допомагає Донецької та Луганської області. Також Лановий мріє, що кордони між Україною і РФ зітруться.

"Україна одумається, і нас, як і раніше, не будуть роз'єднувати кордону. Головне, щоб вистачило терпіння, щоб ми продовжували допомагати Донбасу і Луганську", - заявляв актор в одному з інтерв'ю.

Крім того, він упевнений, що відносини між Україною і Росією було псувати неправильно і нерозумно.

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