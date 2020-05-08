Российский актер Василий Лановой объяснил ухудшения отношений между Украиной и Россией
По его словам, в этом замешаны США и он сильно переживает за это.
"То, что сегодня в украинско-российских отношениях происходит, вызывает во мне невероятную боль: несколько лет Украина смешит весь мир, и мне как хохлу это горько. Ни для кого не секрет, что режиссерами тут выступают Соединенные Штаты, так разве могу я смириться с тем, что мои земляки становятся слугами, пешками в руках американцев? Боюсь даже думать о том, чем это грозит обернуться в будущем", - заявил актер.
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В то же время он уверен, что "этот бред скоро закончится, он не может тянуться долго".
Стоит отметить, что актер свято верит якобы Российская Федерация помогает Донецкой и Луганской области. Также Лановой мечтает, что границы между Украиной и РФ сотрутся.
"Украина одумается, и нас, как и раньше, не будут разъединять границы. Главное, чтобы хватило терпения, чтобы мы продолжали помогать Донбассу и Луганску", - заявлял актер в одном из интервью.
Кроме того, он уверен, что отношения между Украиной и Россией было портить неправильно и глупо.
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