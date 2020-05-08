Французький письменник і філософ Бернар-Анрі Леві вважає, що світ починає розуміти, які злодіяння в Україні робить президент Росії Володимир Путін

Крім того, він розповів, що в плані громадської думки справа України набуває все більш позитивну для України оцінку.

Також він розкритикував президента Росії Володимира Путіна через агресію проти України. Таку думку він висловив журналістам видання platfor.ma

"Люди починають розуміти, яку жахливу операцію смислової підміни в Україні зробив Путін. Адже у себе в Росії він цинічно грає на всіх екстремістських струнах. Більш того, він заграє з подібними силами і у своїх європейських сусідів, які підтримує та фінансує. Ми бачимо, як це відбувається у Франції — з Національним Фронтом, з праворадикальними партіями. І при цьому він сміє говорити, що в Києві біля влади стоять фашисти! Спочатку багато хто в Європі цьому повірив. А зараз починають прозрівати", - заявив французький письменник.

Крім того, він висловив думку, що Росія стоїть на краю прірви через конфлікт з Україною. Зараз у них проблеми не тільки у військовому плані, але і в економічному, і в фінансовому.

"Сьогодні Росія стоїть на краю безодні. В першу чергу, звичайно, у військовому плані. Але також і в економічному, і в фінансовому. Але Європа повинна надати Україні підтримку і повинна зробити це терміново", - резюмував Бернар-Анрі Леві.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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