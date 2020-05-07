У Росії святкування 75-річчя перемоги над нацизмом запам'ятається величезною кількістю акцій, які стануть непоганим матеріалом для роботи психіатрів

Черговий акт «побєдобісся відбувся в Орлі, передає Politeka.net з посиланням на росСМИ. Там пройшла неординарна акція «Безсмертний полк на небі, на землі і під водою».

Її, м'яко кажучи, унікальність в тому, що з портретами «дідів» місцеві водолази пониряли в річку Оку.

«Орловська молодь пам'ятає про подвиг дідів. Члени загону відділення ВСКС вирішили провести свою ходу «Безсмертного полку». На допомогу прийшли молоді водолази і співробітники МНС. Акція розпочалась з шикування учасників з портретами родичів, які воювали за Батьківщину, на березі Оки. У цей же момент з річки вийшли водолази. У руках вони тримали портрети морських піхотинців. Потім студенти-рятувальники на катерах пройшли по Оці з фотографіями учасників війни», – йдеться у публікації.

З цього приводу в мережі вже пішла хвиля жвавого обговорення.

«Вони пірнали за Батьківщину! Побєдобісся дістався вже й до мешканців морських глибин! Тільки не питайте навіщо, але орловські водолази пройшлися з портретами «дідів» по дну Оки. Бідні риби!», – написав у Twitter блогер Մιtαuskαs, опублікувавши відео акції.

Они ныряли за Родину!



​Победобесие добралось уже и до обитателей речных глубин! Только не спрашивайте зачем, но орловские водолазы прошлись с портретами "дедов" по дну Оки.



Бедные рыбы! pic.twitter.com/P4aGn0iY3G — Մιtαuskαs на карантине 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) May 7, 2020

«Сантехніки РФ, ваш вихід?», «Креативні хлопці, хоча це і не робить їх меншими ідіотами», «Якщо б у часи мого дитинства, коли ветерани були і були ще міцні, таке сталося, ветерани б їх відп**дили. Щоб не глумилися», «атмосфененько, я коли дивився, думав, що зараз слідом труна спливе і вінки», – пишуть у коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що сім'я росіян влаштувала акцію «Безсмертний полк» прямо у себе у дворі.

Нагадаємо, росіяни осоромилися з акцією «Безсмертний полк».

Як повідомляла Politeka Путін вибухнув "погрозами" з особистого бункера, росіяни ледь підбирали слова.

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