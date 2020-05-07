Російський політик і телеведуча Ірина Хакамада вважає, що федералізація може врегулювати ситуацію в Україні

За її словами, це буде "професійним" політичним рішенням.



"Я не вважаю, що заклики до федералізації є чимось радикальним. Це навпаки - компроміс. Це компромісна, дуже професійна політична пропозиція", - заявила вона.



Крім того, політик упевнена, що якщо намагатися контролювати і Захід і Схід України - криза в країні неминучий.

"Якщо в Україні є Схід і Захід є і вони дуже відрізняються своїми історичними коренями, походженням і умовами життя, то намагатися контролювати всі з центру, включаючи грошові потоки і не даючи самостійність цим регіонам, значить очікувати в майбутньому загострення кризи", – заявила вона.

Відзначимо, що раніше Ірина Хакамада запропонувала РФ "відкупиться" за анексію Криму.

Після анексії Криму Хакамада заявляла, що вважає дії Росії щодо Криму анексією і запропонувала купити у України півострів, виплативши відповідну контрибуцію.

За її словами, «в результаті ми можемо отримати нове військове загострення між нашими країнами, а це вже буде катастрофа». «Тому я вважаю, що краще і простіше заплатити Україні контрибуцію», – говорила російський політик.

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