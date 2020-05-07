Российский политик и телеведущая Ирина Хакамада считает, что федерализация может урегулировать ситуацию в Украине

По ее словам, это будет "профессиональным" политическим решением.



"Я не считаю, что призывы к федерализации являются чем-то радикальным. Это наоборот - компромисс. Это компромиссное, очень профессиональное политическое предложение", - заявила она.



Кроме того, политик уверена, что если пытаться контролировать и Запад и Восток Украины - кризис в стране неизбежен.

"Если в Украине есть Восток и есть Запад и они очень отличаются своими историческим корнями, происхождением и условиями жизни, то пытаться контролировать все из центра, включая денежные потоки и не давая самостоятельность этим регионам, значит ожидать в будущем обострения кризиса", – заявила она.

Отметим, что ранее Ирина Хакамада предложила РФ "откупится" за аннексию Крыма.

После аннексии Крыма Хакамада заявляла, что считает действия России в отношении Крыма аннексией и предложила купить у Украины полуостров, выплатив соответствующую контрибуцию.

По ее словам, «в итоге мы можем получить новое военное обострение между нашими странами, а это уже будет катастрофа». «Поэтому я считаю, что лучше и проще нам заплатить Украине контрибуцию», – говорила российский политик.

Напомним, Макаревич рассказал, как россияне могли получить Крым без возражения Украины.

Как сообщала Politeka, Макаревич засветился с сыном и шикарной красоткой, фото взорвало сеть.

Также Politeka писала, что Макаревич взбесил россиян заявлением: "80% - идиоты".