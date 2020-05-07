Так продовжувати не можна

Партія "Слуга народу" підставляє президента України Володимира Зеленського та підриває рейтинг

Як повідомляє Politeka.net, про це на своїй сторінці в Facebook написав відомий політолог Юрій Романенко.

Експерт проаналізував звернення Володимира Зеленського до українців, в якому президент згадав якісь бар'єри на місцевих виборах. За словами Юрія Романенка, такі пропозиції виходять саме від пропрезидентської партії "Слуга народу".

"Не погрожуй зеленому центру. Останнє звернення президента Володимира Зеленського показує, що він вирішив повернутися до першооснов - в комічний жанр. Бо загрози походять від таємничих партій, які хочуть 5% бар'єр на місцеві вибори і дві третини охоплення території України, це ж загрози походять від монопартии «Слуга народу»", - заявив політолог.

Юрій Романенко переконаний, що Володимиру Зеленському пора навести порядок у власній фракції. Адже з кожним днем "Слуги народу" втрачають свій авторитет серед виборців.

"Так що президенту пора закінчувати бігати зустрічати «Мрію» і пора зустрітися з рідної партією і розібратися, чому вона городить марення, який приводить в жах президента. А всю Україну починає все частіше змушувати реготати", - підсумував аналітик.

Раніше Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що "деякі партії намагаються змінити законодавство, щоб встановити обмеження на місцевих виборах, які мають відбутися цієї осені. Він не стримав емоцій і пообіцяв не допустити таких схем.

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