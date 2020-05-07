Співак Олег Газманов упевнений, що незважаючи на заборона на в'їзд в Україну його пісні там все одно співають

Крім того, він вважає що ситуація "устаканиться".

"Мене не пускають не тільки на Україну, але і в Литву, Латвію… через пісні «Зроблено в СРСР». Я її написав ще в 2005 році, а вони тільки зараз схаменулися, що вона несе загрозу безпеки. Час пройде, і все устаканиться. Тим більше, що вони і в Литві, і на Україні співають мої пісні. Час від часу самі себе лають і самі співають", розповів Газманов.

Варто відзначити, що Олег Газманов періодично виступає на окупованих територіях. Зокрема, він виступав в окупованому Луганську 9 травня 2018 року, крім того, йому заборонено в'їзд в Україну.



Раніше в одному з інтерв'ю він назвав заяву свого колеги Лайми Вайкуле щодо відмови відвідувати півострів "за будь-які гроші" негарним, зазначивши, що виконавиці все дала Росія.

Співак відразу почав шукати собі виправдання, заявивши, що не хотів обговорювати подібні теми, проте в даний час музика не може відокремитися від політики.

Зазначимо, що Газманов одним з перших відреагував на анексію Криму Росією. 17 березня, відразу після псевдореферендума, російський продюсер Йосип Пригожин опублікував в соцмережах фото, де Олег Газманов в компанії Валерії та Миколи Расторгуєва варто з георгіївськими стрічками і вітає Крим з "возз'єднанням".

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