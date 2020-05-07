Певец Олег Газманов уверен, что несмотря на запрет на въезд в Украину его песни там все равно поют

Кроме того, он считает что ситуация "устаканится".

"Меня не пускают не только на Украину, но и в Литву, Латвию… Из-за песни «Сделано в СССР». Я её написал ещё в 2005 году, а они только сейчас очнулись, что она несет угрозу безопасности. Время пройдёт и все устаканится. Тем более, что они и в Литве, и на Украине поют мои песни. Время от времени сами себя ругают и сами поют", — рассказал Газманов.



Стоить отметить, что Олег Газманов периодически выступает на оккупированных территориях. В частности, он выступал в оккупированном Луганске 9 мая 2018 года, кроме того, ему запрещен въезд в Украину.



Ранее в одном из интервью он назвал заявление своей коллеги Лаймы Вайкуле относительно отказа посещать полуостров "за любые деньги" некрасивым, отметив, что исполнительнице все дала Россия.

Певец сразу начал искать себе оправдание, заявив, что не хотел обсуждать подобные темы, однако в настоящее время музыка не может отделиться от политики.

Отметим, что Газманов одним из первых отреагировал на аннексию Крыма Россией. 17 марта, сразу после псевдореферендума, российский продюсер Иосиф Пригожин опубликовал в соцсетях фото, где Олег Газманов в компании Валерии и Николая Расторгуева стоит с георгиевскими лентами и поздравляет Крым с "воссоединением".

Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.

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