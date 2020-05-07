Певец Олег Газманов уверен, что несмотря на запрет на въезд в Украину его песни там все равно поют
Кроме того, он считает что ситуация "устаканится".
"Меня не пускают не только на Украину, но и в Литву, Латвию… Из-за песни «Сделано в СССР». Я её написал ещё в 2005 году, а они только сейчас очнулись, что она несет угрозу безопасности. Время пройдёт и все устаканится. Тем более, что они и в Литве, и на Украине поют мои песни. Время от времени сами себя ругают и сами поют", — рассказал Газманов.
Стоить отметить, что Олег Газманов периодически выступает на оккупированных территориях. В частности, он выступал в оккупированном Луганске 9 мая 2018 года, кроме того, ему запрещен въезд в Украину.
Ранее в одном из интервью он назвал заявление своей коллеги Лаймы Вайкуле относительно отказа посещать полуостров "за любые деньги" некрасивым, отметив, что исполнительнице все дала Россия.
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Певец сразу начал искать себе оправдание, заявив, что не хотел обсуждать подобные темы, однако в настоящее время музыка не может отделиться от политики.
Отметим, что Газманов одним из первых отреагировал на аннексию Крыма Россией. 17 марта, сразу после псевдореферендума, российский продюсер Иосиф Пригожин опубликовал в соцсетях фото, где Олег Газманов в компании Валерии и Николая Расторгуева стоит с георгиевскими лентами и поздравляет Крым с "воссоединением".
Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.
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