Певец Олег Газманов уверен, что несмотря на запрет на въезд в Украину его песни там все равно поют

Кроме того, он считает что ситуация "устаканится". 

"Меня не пускают не только на Украину, но и в Литву, Латвию… Из-за песни «Сделано в СССР». Я её написал ещё в 2005 году, а они только сейчас очнулись, что она несет угрозу безопасности. Время пройдёт и все устаканится. Тем более, что они и в Литве, и на Украине поют мои песни. Время от времени сами себя ругают и сами поют", — рассказал Газманов. 

газманов


Стоить отметить, что Олег Газманов периодически выступает на оккупированных территориях. В частности, он выступал в оккупированном Луганске 9 мая 2018 года, кроме того, ему запрещен въезд в Украину.

Ранее в одном из интервью он назвал заявление своей коллеги Лаймы Вайкуле относительно отказа посещать полуостров "за любые деньги" некрасивым, отметив, что исполнительнице все дала Россия.

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газманов

Певец сразу начал искать себе оправдание, заявив, что не хотел обсуждать подобные темы, однако в настоящее время музыка не может отделиться от политики.

Отметим, что Газманов одним из первых отреагировал на аннексию Крыма Россией. 17 марта, сразу после псевдореферендума, российский продюсер Иосиф Пригожин опубликовал в соцсетях фото, где Олег Газманов в компании Валерии и Николая Расторгуева стоит с георгиевскими лентами и поздравляет Крым с "воссоединением".

Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

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