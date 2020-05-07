Президент України Володимир Зеленський знає, що відбувається в його оточенні
Таку заяву в інтерв'ю Олесі Бацман зробив актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий, передає Оглядач.
На її питання, чи зможе він президенту в очі сказати якісь неприємні для нього речі, Кошовий відповів:
"Що значить "неприємні речі"? Це те, що навколо нього є купа дармоїдів, які не роблять нічого? Так, таке я можу сказати, звичайно. І я думаю, що він з цим з усім розбереться. Треба просто не заважати".
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Крім того, він висловив сподівання, що Володимир Зеленський все-таки має якесь рішення цієї проблеми.
"Я ж кажу, що "багато навколо тебе людей, які тобі просто заважають". Він каже: "Я знаю, я бачу". Він же не буде просто так говорити "я знаю, я бачу", але нічого не робити. Сподіваюся, що десь у його дуже розумній голові зріє якийсь план", – додав Кошовий.
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