Президент України Володимир Зеленський знає, що відбувається в його оточенні

Таку заяву в інтерв'ю Олесі Бацман зробив актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий, передає Оглядач.

На її питання, чи зможе він президенту в очі сказати якісь неприємні для нього речі, Кошовий відповів:



"Що значить "неприємні речі"? Це те, що навколо нього є купа дармоїдів, які не роблять нічого? Так, таке я можу сказати, звичайно. І я думаю, що він з цим з усім розбереться. Треба просто не заважати".

Крім того, він висловив сподівання, що Володимир Зеленський все-таки має якесь рішення цієї проблеми.

"Я ж кажу, що "багато навколо тебе людей, які тобі просто заважають". Він каже: "Я знаю, я бачу". Він же не буде просто так говорити "я знаю, я бачу", але нічого не робити. Сподіваюся, що десь у його дуже розумній голові зріє якийсь план", – додав Кошовий.

Раніше ми повідомляли, що колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що президенту зараз подають неправдиву інформацію.

На його думку, зараз навколо президента виникло помилкове інформаційне поле, що спричинило численні помилки, а формує таке поле оточення президента свідомо чи напівсвідомо.