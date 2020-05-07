Президент Украины Владимир Зеленский знает, что происходит в его окружении
Такое заявление в интервью Алесе Бацман сделал актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой, передает Обозреватель.
На ее вопрос, сможет ли он президенту в глаза сказать какие-то неприятные для него вещи, Кошевой ответил:
"Что значит "неприятные вещи"? Это то, что вокруг него есть куча прихлебателей, которые не делают ничего? Да, такое я могу сказать, конечно. И я думаю, что он с этим со всем разберется. Нужно просто не мешать".
Май готовит украинцам настоящее испытание: погода удивит даже синоптиков
Полякова и Влад Яма отбросили стыд и предались безумным утехам на камеру: «Я б по тебе полазил»
Отделения ПриватБанка закроют по всей Украине: важное предупреждение для клиентов
ПриватБанк оставил украинцев без денег, лимит урезают до нуля: "Пора менять банк"
Кроме того, он выразил надежду, что Владимир Зеленский все-таки имеет какое-то решение этой проблемы.
"Я же говорю, что "много вокруг тебя людей, которые тебе просто мешают". Он говорит: "Я знаю, я вижу". Он же не будет просто так говорить "я знаю, я вижу", но ничего не делать. Надеюсь, что где-то в его очень умной голове зреет какой-то план", – добавил Кошевой.
Ранее мы сообщали, что бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что президенту сейчас подают неправдивую информацию.
Напомним, «зашкваренный» экс-премьер Гончарук устроил разборки на набережной, кадры скандала: "Зачем вы..."
Как сообщала Politeka, Кабмин решился на радикальные изменения бюджета, что ждет Украину: "урезание доходов и..."
Также Politeka писала, что Зеленский допустил три фатальные ошибки, Пальчевский вынес президенту вердикт.