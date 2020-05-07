Відомий російський режисер і продюсер Павло Лунгін висловився про окупацію Криму і Донбасу

Як повідомляє Politeka.net, він закликав розмежовувати ці два конфлікту в інтерв'ю виданню "Медуза". Як виявилося, знаменитість по-різному дивиться на захоплення цих двох регіонів України.

За словами Павла Лунгіна, Крим завжди був якщо не російським, то спільний з Україною. Йому ніколи не подобалося, що півострів є українською територією. Режисер закликав дозволити людям жити по вибору, який вони нібито зробили.

"Не треба розділяти нас всіх на дві армії... Я звик думати, що Крим російський, вірніше наш спільний. І те, що Крим український, — особливої радості у мене не викликало. Я так вважаю, я там все життя відпочивав — у мене таке відчуття", — підкреслив Павло Лунгін.

Продюсер зізнався, що не підтримує окупацію Донбасу. За його словами, там ситуація кардинально відрізняється кримської.

"Але я зовсім по-іншому ставлюся до Донбасу — зовсім по-іншому. І мені здається, що поєднувати ці два питання в один — абсолютно неправильно. Людина має право на складне думку, і на стан він теж має право. Сьогодні він може розлучитися, а завтра знову з дружиною розписатися", - зазначив Павло Лунгін.

Нагадаємо, що Газманов повідав, як росіяни "врятували" Крим від України.

Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.

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