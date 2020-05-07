Известный российский режиссер и продюсер Павел Лунгин высказался об оккупации Крыма и Донбасса

Как сообщает Politeka.net, он призвал разделять эти два конфликта в интервью изданию "Медуза". Как оказалось, знаменитость по-разному смотрит на захват этих двух регионов Украины.

По словам Павла Лунгина, Крым всегда был если не российским, то общим с Украиной. Ему никогда не нравилось, что полуостров является украинской территорией. Режиссер призвал позволить людям жить по выбору, который они якобы сделали.

"Не надо разделять нас всех на две армии... Я привык думать, что Крым русский, вернее наш общий. И то, что Крым украинский, — особой радости у меня не вызывало. Я так считаю, я там всю жизнь отдыхал — у меня такое ощущение", — подчеркнул Павел Лунгин.

Продюсер признался, что не поддерживает оккупацию Донбасса. По его словам, там ситуация кардинально отличается крымской.

"Но я совершенно по-другому отношусь к Донбассу — совсем по-другому. И мне кажется, что объединять эти два вопроса в один — совершенно неправильно. Человек имеет право на сложное мнение, и на состояние он тоже имеет право. Сегодня он может развестись, а завтра опять с женой расписаться", - отметил Павел Лунгин.

Напомним, что Газманов поведал, как россияне "спасли" Крым от Украины.

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

Также Politeka писала, что Бабкина углядела на Донбассе третью силу.