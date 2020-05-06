Зірка рок-групи "Агата Крісті" Вадим Самойлов заперечує окупацію Донбасу

Як повідомляє Politeka.net, музикант висловився про те, що відбувається на Сході України, в коментарі російським ЗМІ.

Російський рокер регулярно виступає з концертами в окупованому Донецьку, з-за чого йому заборонений в'їзд в Україну. Вадим Самойлов активно підтримує сепаратистів самопроголошеної "Л/ДНР" і заявив, що сам готовий допомагати незаконного терористичного формування.

"Я плював на санкції, свій вибір я давно зробив. Переконаний, що на Донбасі живуть не бойовики, а зароджується нова форма держави, у створенні якої мені було б цікаво взяти участь", - підкреслив засновник "Агати Крісті".

Раніше Вадим Самойлов розповів, що кілька разів на рік разом з іншими музикантами їздить на гастролі в самопроголошену "ДНР". Він зізнався, що надає підтримку сепаратистам і окупантам, а також вірить - вони не здадуться і продовжать вести війну на Донбасі.

"В ДНР люди страждають і досі живуть практично на війні. Їм потрібна підтримка, вони відстоюють там руський світ. У людей, які опинилися в уповільненому тривалим конфлікті, звичайно, йде розбрід і хитання всередині: - За що ми боролися?! Але вони, звичайно ж не здадуться", - зазначив рокер.

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