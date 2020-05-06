Звезда рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов отрицает оккупацию Донбасса

Как сообщает Politeka.net, музыкант высказался о происходящем на Востоке Украины, в комментарии российским СМИ.

Российский рокер регулярно выступает с концертами в оккупированном Донецке, из-за чего ему запрещен въезд в Украину. Вадим Самойлов активно поддерживает сепаратистов самопровозглашенной "Л/ДНР" и заявил, что сам готов помогать незаконному террористическому формированию.

"Я плевал на санкции, свой выбор я давно сделал. Убежден, что на Донбассе живут не боевики, а зарождается новая форма государства, в создании которой мне было бы интересно принять участие", - подчеркнул основатель "Агаты Кристи".

Ранее Вадим Самойлов рассказал, что несколько раз в год вместе с другими музыкантами ездит на гастроли в самопровозглашенную "ДНР". Он признался, что оказывает поддержку сепаратистам и оккупантам, а также верит - они не сдадутся и продолжат вести войну на Донбассе.

"В ДНР люди страдают и до сих пор живут практически на войне. Им нужна поддержка, они отстаивают там русский мир. У людей, оказавшихся в вялотекущем затянувшимся конфликте, конечно, идет разброд и шатания внутри: - За что мы боролись?! Но они, конечно же не сдадутся", - отметил рокер.

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