Російська співачка Юлія Чичеріна, яка активно підтримує терористів "Л/ДНР", вибухнула маячнею про війну на Донбасі

Як повідомляє Politeka.net, неадекватна виконавиця розповіла, за що воюють на Сході України в ефірі одного з російських телеканалів.

За словами рок-співачки, за Донбас борються росіяни й американці. Причиною конфлікту стали спроби Росії нав'язати свій режим.

"За що вони там воюють? За Руський світ, за що ж ще? Це протистояння Росії і піндосів. Я так для себе визначила", - заявила виконавиця.

Юлія Чичеріна впевнена, що крім окупантів з Росії, в невизнані республіки з'їхалися стрілки з інших країн. Саме вони розстрілюють мирних жителів Донбасу, які намагаються вижити в умовах війни.

"Просто там все з ними, і укропы, і норвежці, там всі понаїхали, і французи, і біатлоністки латиські. Всі там сидять. Негри, які приїжджають на сафарі і просто стріляють в старух на городах. У них обмундирування, барахло, там вони його б окупають, або що вони з ним роблять. Сидять, п'ють каву і просто херачат там. Електриків на стовпах", - стверджує Чичеріна.

Музикант додала, що страждають навіть співробітники комунальних служб. На її думку, українські військовослужбовці спеціально влаштовують диверсії:

"Припустимо, ламають високовольтну лінію — і сидять снайпера просто укропские або які, вже й не знаю, хто там вони за національністю, чекають. У брониках електрики лагодять дроти. Гинуть. Тобто комунальників теж, там… Коротше, підла, підступна війна. Нічого не поробиш".

Юлія Чичеріна вважає, що війна тільки набирає обертів. За її словами, США допоможуть українським військовослужбовцям, після чого почнеться ескалація конфлікту.

"Це тільки початок всієї цієї великої битви. Там пиндосня підперла просто. Я зараз була на самому передку, Жолобок, таке місце. Він з трьох сторін оточений укропами", - повідомила співачка.

Нагадаємо, Чичеріна схвально висловилася про український Крим: "Великий сарай нікому на...".

Як писала Politeka, Чичеріна зібралася на Київ і безглуздо зганьбилася, мережа вирує.

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