Российская певица Юлия Чичерина, которая активно поддерживает террористов "Л/ДНР", разразилась бредом о войне на Донбассе

Как сообщает Politeka.net, неадекватная исполнительница рассказала, за что воюют на Востоке Украины в эфире одного из российских телеканалов.

По словам рок-певицы, за Донбасс сражаются россияне и американцы. Причиной конфликта стали попытки России навязать свой режим.

"За что они там воюют? За Русский мир, за что же еще? Это противостояние России и пиндосов. Я так для себя определила", - заявила исполнительница.

Юлия Чичерина уверена, что помимо оккупантов из России, в непризнанные республики съехались стрелки из других стран. Именно они расстреливают мирных жителей Донбасса, которые пытаются выжить в условиях войны.

"Просто там все с ними, и укропы, и норвежцы, там все понаехали, и французы, и биатлонистки латышские. Все там сидят. Негры, которые приезжают на сафари и просто стреляют в старух на огородах. У них обмундирование, барахло, там они его как бы окупают, или что они с ним делают. Сидят, пьют кофе и просто херачат там. Электриков на столбах", - утверждает Чичерина.

Музыкант добавила, что страдают даже сотрудники коммунальных служб. По ее мнению, украинские военнослужащие специально устраивают диверсии:

"Допустим, ломают высоковольтную линию — и сидят снайпера просто укропские или какие, уж и не знаю, кто там они по национальности, ждут. В брониках электрики чинят провода. Гибнут. То есть коммунальщиков тоже, там… Короче, подлая, подлая война. Ничего не поделаешь".

Юлия Чичерина считает, что война только набирает обороты. По ее словам, США помогут украинским военнослужащим, после чего начнется эскалация конфликта.

"Это только начало всей этой большой битвы. Там пиндосня подперла просто. Я сейчас была на самом передке, Желобок, такое место. Он с трех сторон окружен укропами", - сообщила певица.

Напомним, Чичерина нелестно высказалась об украинском Крыме: "Большой сарай никому на...".

Как писала Politeka, Чичерина собралась на Киев и нелепо опозорилась, сеть бурлит.

Также Politeka сообщала, что скандальная Чичерина опустилась ниже плинтуса на Донбассе.