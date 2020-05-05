Російський режисер Юрій Биков розніс російську владу і сучасну РФ

Російський режисер Юрій Биков не розуміє, як можна, маючи на руках ресурси і можливості, не тільки не розвивати Росію, але і весь час знижувати якість життя простих людей, які вже змирились і прийняли постійні випробування як даність, продовжуючи сподіватися на державу.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню Собеседник.

Режисер переконаний, що класової боротьби в Росії не передбачається, а саму країну охарактеризував рядком з пісні групи «Кровосток» — «Росія – це холодець».

Також Биков вважає, що росіяни звикли жити в анабіозі, вони звикають до будь-яких умов, які їм пропонує держава, не намагаючись боротися.

«Проблема як раз в тому, що нам мало що загрожує. Люди потихеньку живуть, як в анабіозі, їм поступово знижують якість життя, вони й самі собі знижують планку – і мислення і поведінки. На самостійне життя люди, взагалі, вже і не претендують», — вважає Юрій.

Він висловив думку, що представники влади живуть у передчутті катаклізму, саме тому не прагнуть піклуватися про реформи та поліпшення якості життя і розвитку країни. Їм притаманне тактичне а не стратегічне мислення. Інакше пояснити їхні дії він не може.

«Мені здається, що влада і олігархи живуть в предвідчутті глобальної «капзди». По-моєму, вони готуються до чогось дуже хрін…вому. То до великої бійки, то до катаклізму. Тому накопичують ресурси і капітали і не сильно-то намагаються щось реформувати. Інакше я не розумію, як це, маючи на руках світову історію, філософію, економіку, не вживати якихось серйозних заходів для розвитку країни. Не розумію», — підсумував він.

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