Журналіст Євген Кисельов висловився про росіян

Крім того, він порівняв їх із "бидлом".

«А народ в більшості своїй, на жаль, складається з людей недалеких, обмежених, невибагливих, довірливих і малоосвічених – хоч ріжте мене, хоч бийте мене, але для когось народ — охлос, плебс, натовп, а часом, вибачте за грубе слово, бидло», — сказав Кисельов ефірі радіостанції «Ехо Москви».

Раніше, актриса Ада Роговцева пояснила, чому росіяни зневажливо ставляться до українців.

"Війна — це наслідок радянської країни! Адже це не зіткнення російськомовних людей Донбасу з націоналістами, а конфлікт радянської свідомості з сучасними людьми, які мислять", - вважає актриса.

Також вона зазначила, що не всі росіяни погані.

"Є дуже хороші люди. Але і вони, на жаль, сьогодні всі запрограмовані на це збочене розуміння, цю доктрину, згідно з якою Україна — це якесь умовно створена держава з якоюсь недорозвиненою мовою. І хоч ти трісни, переконати їх не вдається", - зазначила актриса.

Крім того, вона закликала співвітчизників ізолюватися від росіян, які, на її думку, вважають український народ вигаданим і не має власної мови.

Нагадаємо, Ада Роговцева спустила росіян з небес на землю.

Як Politeka писала, що Ада Роговцева зробила відверте зізнання про Росії.

Також Politeka писала про те, що Ада Роговцева розкрила деталі зустрічі з Путіним.



