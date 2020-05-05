Журналист Евгений Киселев высказался о россиянах 

Кроме того, он сравнил их с "быдлом".

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«А народ в большинстве своём, к сожалению, состоит из людей недалеких, ограниченных, невзыскательных, доверчивых и малообразованных – хоть режьте меня, хоть бейте меня, но для кого-то народ — охлос, плебс, толпа, а порой, извините за грубое слово, быдло», — заявил Киселев  эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее, актриса Ада Роговцева пояснила, почему россияне  пренебрежительно относятся к украинцам.

"Война — это следствие советской страны! Это ведь не столкновение русскоязычных людей Донбасса с националистами, а конфликт советского сознания с мыслящими современными людьми", - считает актриса.

Также она отметила, что не все россияне плохие.

"Есть очень хорошие люди. Но и они, увы, сегодня все запрограммированы на это извращенное понимание, эту доктрину, согласно которой Украина — это какое-то условно созданное государство с каким-то недоразвитым языком. И хоть ты тресни, переубедить их не удается", - отметила актриса.

Кроме того, она призывала соотечественников изолироваться от россиян, которые, по ее мнению, считают украинский народ вымышленным и не имеющим собственного языка.

Напомним, Ада Роговцева спустила россиян с небес на землю.

Как Politeka писала, что Ада Роговцева сделала откровенное признание о России.

Также Politeka писала о том, что Ада Роговцева раскрыла детали встречи с Путиным.

 