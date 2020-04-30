Музикант впевнений, що СРСР ще не розпався

Український рок-музикант Олег Скрипка назвав війну на Донбасі продовженням розпаду СРСР

Таку думку він озвучив "Обозревателю".

За його словами, зникла держава все ще продовжує існувати на сході України.

"Війна, в якій ми знаходимося, - це ми відриваємося від інформаційної, історичної пуповини імперії. Це продовження розвалу Радянського Союзу. Це коли людина фізично вже вмирає, клітини ще живі, а душа пізніше відходить. Аура Радянського Союзу ще не померла. Це зараз агонія Радянського Союзу", - вважає музикант.

Крім того, він упевнений, що Україна рухається у правильну сторону.

"Безумовно, ми відриваємося, це кривавий процес, і він дуже болісний", - уклав він.

Також, в одному з інтерв'ю, він зазначив, що війна на Донбасі в деякому сенсі допомогла українському суспільству згуртується, а РФ він назвав великим агресором і гопником, з відповідною ідеологією. Але на жаль світ цього зовсім не розуміє і намагається домовитися з країною, якій потрібно все, крім світу.

Раніше, український рок-музикант заявив, що для українців, які не можуть вивчити українську мову потрібно створити гетто або вони мають повне право "шукати роботу в інших краях".

За словами Скрипки, сам він розмовляє різних мовах, виходячи з ситуації.

«Я коли хочу говорю по-англійськи, по-французьки, по-іспанськи небагато. Я і російською говорю з людьми, які мене не розуміють!», — пояснив він.

За його словами, таких людей потрібно відокремити від суспільства", і тільки після того, як українська мова стане панівною в суспільстві країна стане ідеальною.

Нагадаємо, що Ліна Костенко та Олег Скрипка жорстко обложили президента: «політична біжутерія не потрібна».

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