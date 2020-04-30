Соліст російської рок-групи "Рондо" Олександр Іванов підтримав окупацію Криму і відрікся від України

Як повідомляє Politeka.net, музикант зробив скандальну заяву під час інтерв'ю.

Олександр Іванов зізнався, що завжди підтримував анексію Криму. Він вельми зневажливо висловився про всій Україні і її спецслужбах зокрема.

"Будь-яка творчість має бути поза політикою. Я активно виступав за возз'єднання Криму з Росією, оскільки завжди вважав і вважаю Крим нашою територією. А те, що в цій смішний країні (Україні - ред.) на нас СБУ складають якісь списки, то Господь їм суддя", заявив російський рокер.

Зірка "Рондо" демонстративно відмовляється виступати в Україні, як ніби його хтось запрошує. Він заявив, що ніколи не відвідає українців з концертами, хоча іншими країнами не гребує.

"Я не вважаю можливим виступати на території, де вбивають людей. Для мене очевидно, що особисто для мене ця країна сьогодні неприйнятна, я туди ні за які гроші не поїду. А з іншими країнами все нормально, я пересуваюся спокійно по всьому світу", — підкреслив Олександр Іванов.

Раніше російський рок-музикант Володимир Котляров хльостко розжарила путінський режим в новій композиції "Все Пройде", яку представив в мережі. «Уже кожен розуміє, що Росія з кожною новою нахабною витівкою гопників, які узурпували владу, ще глибше провалюється на дно», – йдеться у підписі під відео.

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