Солист российской рок-группы "Рондо" Александр Иванов поддержал оккупацию Крыма и отрекся от Украины

Как сообщает Politeka.net, музыкант сделал скандальное заявление во время интервью.

Александр Иванов признался что всегда поддерживал аннексию Крыма. Он весьма пренебрежительно высказался о всей Украине и ее спецслужбах в частности.

"Любое творчество должно быть вне политики. Я активно ратовал за воссоединение Крыма с Россией, поскольку всегда считал и считаю Крым нашей территорией. А то, что в этой смешной стране (Украине,- ред.) на нас СБУ составляют какие-то списки, то Господь им судья", — заявил российский рокер.

Звезда "Рондо" демонстративно отказывается выступать в Украине, как будто его кто-то приглашает. Он заявил, что никогда не посетит украинцев с концертами, хотя другими странами не брезгует.

"Я не считаю возможным выступать на территории, где убивают людей. Для меня очевидно, что лично для меня эта страна сегодня неприемлема, я туда ни за какие деньги не поеду. А с остальными странами все нормально, я передвигаюсь спокойно по всему миру", — подчеркнул Александр Иванов.

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