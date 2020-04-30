Український співак Павло Зібров висловився про двомовність в Україні



За його словами, немає нічого страшно в тому, що українці розмовляють російською.



"Не потрібно робити в Україні проблем на тлі двомовності. Так людей виховала дійсність, немає сенсу їх переучувати. Незважаючи на все, вони залишилися жити в державі, нікуди не поділися. Російськомовні нормально сприймають україномовний матеріал і навпаки. Ніколи не було бійок на цьому тлі", - зазначив співак.



"Коли ти йдеш до людей з відкритою душею, то мова значення не має", - вважає Зібров.

А ось актор і співак Микита Джигурда і зовсім запропонував визнати російську мову другою державною в Україні

Він аргументував свою думку нібито позицією Тараса Григоровича Шевченка про росіян.

"Друга мова має бути в Україні державним - українська. Шевченка називав москалями не тих, хто говорив російською мовою, а свавільників. Але ніяк не простих людей. Простих людей він любив - і росіян, і українців, і інших", - вважає Джигурда.

Екс-нардеп від «Свободи» Ірина Фаріон має зовсім іншу думку про російськомовних українців.

За її словами, з такими людьми не варто навіть розмовляти.

"Нічого не збираюся ним говорити, просто знімаєш туфлі і даєш по пиці, і все. З такими не говорять, їм нічого не доводять, їх маргіналізують, їх викидають за маргінес суспільства. Вони завели війну в країну", - стверджує вона.

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