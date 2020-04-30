Украинский певец Павло Зибров высказался о двуязычие в Украине



По его словам, нет ничего страшно в том, что украинцы разговаривают на русском.



"Не нужно делать в Украине проблем на фоне двуязычия. Так людей воспитала действительность, нет смысла их переучивать. Несмотря на все, они остались жить в государстве, никуда не делись. Русскоязычные нормально воспринимают украиноязычный материал и наоборот. Никогда не было потасовок на этом фоне", - отметил певец.



"Когда ты идешь к людям с открытой душой, то язык значения не имеет", - считает Зибров.

А вот актер и певец Никита Джигурда и вовсе предложил признать российский язык вторым государственным в Украине

Он аргументировал свое мнение якобы позицией Тараса Григоровича Шевченко о россиянах.

"Второй язык должен быть в Украине государственным - русский. Шевченко называл москалями не тех, кто говорил на русском языке, а беспредельщиков. Но никак не простых людей. Простых людей он любил - и русских, и украинцев, и других", - считает Джигурда.

Экс-нардеп от «Свободы» Ирина Фарион имеет совсем другое мнение о русскоязычных украинцах.

По ее словам, с "такими людьми не стоит даже разговаривать"

"Ничего не собираюсь им говорить, просто снимаешь туфли и даешь по роже, и все. С такими не говорят, им ничего не доказывают, их маргинализируют, их выбрасывают за маргинес общества. Они завели войну в страну", - утверждает она.

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