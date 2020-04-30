Відомий режисер«путінолюб» Микита Міхалков піддав гострій критиці російське телебачення

Його до глибини душі обурили російські ток-шоу і постановочні кадри з показовими скандалами і полосканням «брудної білизни». Про це він заявив в авторській програмі на своєму YouTube-каналі «Бесогон» (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Міхалков вважає таку поведінку на очах у всієї країни ганебною, яка принижує честь і гідність людини та прививає глядачеві спотворене сприйняття життєвих цінностей, пропаганда буквально нищить все людське.

«Де стався цей збій матриці? У чому він полягає? Це безпосередньо пов'язано з величезною втратою, яку ми відчуваємо в нашій країні. Зникає одна з найголовніших якостей людини — співчуття, жалість. Причому зникає і те, на чому це тримається – щирість» — відзначає кінорежисер.

Його обурює той факт, що рос ТБ привчає глядача до речей, які у всі часи вважалися ганьбою, – неприємні вчинки, зрада, брехня, — перетворюючи в байдужого і холоднокровного спостерігача, смакующего чужі біди.

«Ми втрачаємо можливість жахатися мерзенних вчинків людей! У нас з'являється бажання смакувати чужий бруд, чужу підлість, непорядність. І ми стаємо теплохолодними спостерігачами чужого горя, нескінченної брехні, скандалів, зради й мерзоти. Ми харчуємося цим. І, що найстрашніше, для нас це стало звичним!» — говорить режисер.

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