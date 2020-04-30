Соліст російської реп-групи Anacondaz Сергій Карамушкін визнав анексію Криму Росією



Свій коментар він дав інтерв'ю журналісту Юрію Дудю. (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)

За його словами, це було ніяке не приєднання, а результати цих дій буде "розгрібати" вся країна".

На запитання журналіста, як він "ставитися до приєднання Криму" він відповів:

"До анексії? Ставлюся: як до анексії. Тут однозначно віджали, я не радий тому, що сталося. Я до Криму добре ставлюся, це прекрасне місце. Але те, що віджали – результати цієї х*йні ми будемо довго розсьорбувати. Не тільки країна, а й глобально всі її громадяни".

Раніше ми повідомляли, що колишній президент СРСР Михайло Горбачов вважає, що анексію Криму необхідно вітати, бо півострів у свій час передали мало не насильно.

"Якщо раніше Крим приєднали до України за радянськими законами, не питаючи народ, то зараз сам народ вирішив виправити цю помилку. Це треба вітати, а не оголошувати за це санкції", – впевнений він.

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