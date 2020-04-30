Солист российской рэп-группы Anacondaz Сергей Карамушкин признал аннексию Крыма Россией



Свой комментарий он дал в интервью журналисту Юрию Дудю. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, это было никакое не присоединение, а результаты этих действий будет "расхлебывать вся страна".

На вопрос журналиста, как он "относится к присоединению Крыма" он ответил:

"К аннексии? Отношусь: как к аннексии. Тут однозначно отжали, я не рад тому, что случилось. Я к Крыму хорошо отношусь, это прекрасное место. Но то, что отжали – результаты этой х*йни мы будем долго расхлебывать. Не только страна, но и глобально все ее граждане".

Ранее мы сообщали, что бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что аннексию Крыма необходимо приветствовать, так как полуостров в свое время передали чуть ли не насильно.

"Если раньше Крым присоединили к Украине по советским законам, не спрашивая народ, то сейчас сам народ решил исправить эту ошибку. Это надо приветствовать, а не объявлять за это санкции", – уверен он.

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